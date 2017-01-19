Стало известно о том, что старшая дочь Валерия Меладзе вышла замуж. Ее избранником стал 25-летний марокканец Нури Вергезе.

Как сообщается, молодожены сыграли скромную свадьбу в Великобритании. На нее они пригласили только самых близких. Однако они планируют повторить церемонию осенью, но уже более масштабно, сообщает life.ru.

Напомним, что 25-летняя Инга Меладзе встретила своего будущего мужа во время учебы в Оксфорде. Год назад пара отметила свою помолвку в Марракеше. Супруг Инги работает журналистом. Как сообщается, он сотрудничает с "Аль-Джазиры".









Фото: instagram.com