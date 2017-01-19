Роскомнадзор пригрозил отключением западных каналов в ответ на блокировку RT

Роскомнадзор может принять ответные меры, если на Западе будет и дальше ограничиваться работа телеканала RT.

Ранее в четверг «АН-онлайн» писали о санкциях в отношении российского канала, которые применил Facebook. Администрация социальной сети на два дня частично заблокировала сообщество RT. В результате телеканал лишился возможности полноценного освещения инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая состоится завтра.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров напомнил: в России работают многие западные телеканалы. По его словам, ведомство будет вынуждено пойти на ответные меры, если давление на RT продолжится.

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