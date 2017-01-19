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Проезд подорожает, маршруты – сократятся

19 января 2017, 15:36 [«АН-Екатеринбург», Олег Шаргунов ]

Проезд подорожает, маршруты – сократятся

13 января Региональная энергетическая комиссия Свердловской области рассмотрела вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. В итоге и так самые высокие тарифы среди административных центров Уральского федерального округа вырастут еще на несколько рублей. Кроме того, именно в текущем году начнется масштабная модернизация сети общественного транспорта столицы Среднего Урала – с городских улиц исчезнут десятки привычных горожанам маршрутов. Эксперты по-разному оценивают транспортную реформу, однако большинство высказываются против нововведений.

Решение рождалось в муках

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 28 рублей.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 13 января рассмотрела вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. По решению РЭК, тариф вырастет до 28 рублей за одну поездку. Новая цена вступит в силу с 1 февраля текущего года.

Заседание РЭК планировалось провести 26 декабря. Затем его перенесли на утро 28-го, а в итоге чиновники собрались после обеда. Тогда решение вопроса перенесли на январь 2017 года – комиссия запросила у перевозчиков дополнительные документы. Метрополитен отправил заявку на повышение платы за проезд до 35 рублей, автобусные предприятия – до 32 рублей, трамвайно-троллейбусное управление – до 50 рублей. В администрации Екатеринбурга прогнозировали повышение тарифа до 29 рублей.

Перевозчики утверждали: существующие 26 рублей не позволяют предприятиям работать даже в «ноль». Среди причин, которые привели к такой ситуации, назывались большой износ и возраст подвижного состава, рост стоимости запчастей, потребность в индексации заработной платы работников транспортных предприятий. Также в мэрии Екатеринбурга отметили снижение пассажиропотока – из-за увеличения количества личного транспорта.

Отметим, что прошлом году в столице Среднего Урала действовал базовый тариф в 26 рублей за поездку, утвержденный в конце 2015 года. И это была самая высокая стоимость, если сравнивать с другими административными центрами Уральского федерального округа. При этом в муниципалитетах Свердловской области тарифы, наоборот, снижаются. В частности, с 19 до 16 рублей по требованию надзорных органов снижен проезд на общественном транспорте Красноуфимска.

Градоначальник против

Против повышения тарифов выступил глава Екатеринбурга – председатель городской думы Евгений Ройзман.

– Я сам езжу на общественном транспорте, поэтому моя позиция очень жесткая – я против повышения стоимости проезда, – заявил градоначальник. По его словам, во всех субъектах федерации России общественный транспорт убыточен, поэтому региональные власти на него выделяют субсидии.

– У нас этого нет, – отмечает Ройзман. – Все ложится на плечи города. Мы единственный субъект, где область мало того что не субсидирует, она еще и за своих льготников не платит. Несмотря на то, что у нас есть соглашение о том, что область будет компенсировать проезд своих льготников, оно не соблюдается. А льготников у нас ездит много. Если бы региональные власти компенсировали убытки, которые перевозчики несут за перевозку льготников, то этих денег бы хватило, чтобы не поднимать цену, – сетует глава города. – Но губернатор вместо того, чтобы компенсировать эти выпадающие доходы, перекладывает ответственность на город, который вынужден поднимать цену.

Правда, он вынужден был признать, что в прошлом году регион выплатил компенсацию в размере полумиллиарда рублей.

Отмечая наличие сильно изношенного парка, Евгений Ройзман считает, что даже повышение стоимости проезда до 28 рублей – недостаточно.

– Этих денег реально тоже не хватит, – резюмирует глава города. – И если повысили бы до 30 рублей, тоже бы не хватило. Нужно решать проблему другим путем.

Правда, каким конкретно, градоначальник не сказал.

Исчезающие маршруты

Повышение тарифов – это не единственный «сюрприз», который ждет екатеринбуржцев в 2017 году. Начиная с июля, будут упразднен целый ряд маршрутов городского транспорта: трамваев, автобусов, троллейбусов. По словам чиновников, они дублируют друг друга. Оптимизация проводится в рамках внедрения новой транспортной схемы.

Как значится в постановлении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба о планировании регулярных перевозок на 2017-2019 годы, внедрение новой транспортной схемы будет разбито на два этапа. Сначала в 2017 году будут установлены новые маршруты для автобусов, проведены аукционы на перевозки пассажиров по регулируемым и нерегулируемым тарифам, а также отменены отдельные маршруты регулируемых перевозок.

Против: депутаты и адвокаты

Решение екатеринбургских чиновников ввести новую схему общественного транспорта вызовет бунт среди населения. По крайней мере, так считает президент общественного движения «За Урал» Владимир Коньков.

– Буквально через неделю после введения в действие на дорогах новых маршрутов екатеринбуржцы выйдут на улицы, будут перекрывать движение, – утверждает экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области. – Несмотря на то, что в Екатеринбурге живут терпеливые люди, никто не потерпит такого издевательства!

Владимир Коньков напоминает, что когда разработчики только приступили к созданию новой схемы общественного транспорта, то речь шла о том, что с дорог города исчезнут дублирующие маршруты.

– Я не понимаю, чем руководствовались разработчики и чиновники, когда на некоторых улицах отменили абсолютно все автобусные маршруты, – заметил Коньков. – Например, у первой областной клинической больницы по улицам Белореченская и Шаумяна теперь вообще не будет ни одного автобуса! Чтобы добраться до этих больниц из центра города, необходимо будет воспользоваться трамваем. А если он сломается? Его ведь другому трамваю не объехать! Сейчас хотя бы автобусом можно воспользоваться. В итоге пассажиры либо будут ждать, пока аварийная служба заберет сломанный вагон – а это не менее 40 минут, – либо пойдут пешком. Сегодня городские чиновники всеми способами добиваются, чтобы граждане меньше использовали личные автомобили и пользовались общественным транспортом. Так, по их мнению, можно справиться с пробками на дорогах. Одновременно с уговорами администрация действует методом кнута: устанавливает запрещающие остановку знаки, организовывает платные парковки. Мы будем требовать, чтобы все изменения и утверждения прошли через публичные слушания.

С реформой общественного транспорта в Екатеринбурге не согласны даже автомобилисты.

– Изменения в схемы общественного транспорта Екатеринбурга напрашивались давно, – считает лидер общественного движения в защиту прав автомобилистов «Автодозор» Алексей Шустов. – Другое дело, как эти изменения проводить. Просто представьте ситуацию: утром сотни тысяч горожан выходят на улицу, чтобы поехать на работу на привычном автобусе-трамвае. А их – нет! Просто нет. И огромная масса людей не знает, как передвигаться по городу. Получается, в полуторамиллионном мегаполисе искусственно создается транспортный коллапс.

Изменение маршрутов и повышение оплаты за проезд вызвало живое обсуждение и на городских форумах.

«Почему наши чиновники привлекли к решению транспортной проблемы Екатеринбурга американского «специалиста», – пишет Лилия Аглиева. – Он хоть раз катался на автобусе от вокзала до аэропорта, от площади 1905 года до Химмаша? Сотни мамочек возят детей каждое утро в детский сад на общественном транспорте. Им с ляльками сейчас бегать между трамваями смотреть, куда идет вагон? Идиот заморский! Пешком его отправьте обратно до Америки!»

В свою очередь известный екатеринбургский адвокат Анастасия Удеревская отмечает, что по новой схеме число трамваев и троллейбусов практически не уменьшилось, а вот автобусов станет почти в 2 раза меньше.

– По логике выходит, что, уменьшая количество автобусов, ликвидируя полностью автобусные маршруты, увеличивается пассажиропоток именно трамваев и троллейбусов, – указывает юрист. Это случайно не связано с тем, что именно ЕТТУ было инициатором разработки новой маршрутной схемы? И риторический вопрос: точно нет работы для УФАС и прокуратуры в этом случае?

Правильно, но не до конца

А вот депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев в целом поддерживает идею транспортной реформы, однако считает ее недостаточно радикальной, а потому – малоэффективной.

– Общественный транспорт Екатеринбурга надо реформировать по единственной главной причине – потому, что он не справляется со своей задачей, – считает парламентарий. – Я внимательно почитал комментарии тех, кто выступает против новой маршрутной сети, и явственно понял, что эти люди невнимательно ее изучили. Реформа, предложенная администрацией, оптимизирует маршрутную сеть. Это факт. По крайней мере, об этом свидетельствует изохронный анализ, представленный разработчиками. Если критики не согласны – представьте свои расчеты.

У Ивачева к новой схеме две претензии: это отсутствие «хордовых»маршрутов, которые связывали бы соседние районы не через центр города, и тот факт, что в документе ничего не говорится об увеличении выделенных полос для общественного транспорта.

– В остальном предлагаемые оптимизационные меры разумны и необходимы, – уверен народный избранник. – Депутаты и чиновники должны наконец понять, что танцы с бубнами вокруг умирающей транспортной системы города надо закончить и пора переходить к современному медицинскому вмешательству. Главное здесь – не забыть о том, что после серьезной операции пациента надо реанимировать, т.е. стимулировать к жизни. В нашем случае это надо делать снижением итоговой стоимости проезда, ускорением движения транспорта и повышением комфорта пассажиров. За последние 10 лет пассажиропоток общественного транспорта (за исключением метро) упал в два раза! Мы стоим в пробках из-за того, что жители предпочли ему личный транспорт. И конечная задача всех реформ – повернуть процесс вспять, пересадив людей обратно на общественный транспорт. Схема, которую предложила администрация, наводит порядок, но не дает радикального импульса для решения этой задачи. Здесь надо идти дальше. Причем можно не бояться и таких смелых решений, как полная отмена платного проезда, как это сделано, например, в Таллине.

Время – деньги

Понимая, что все эти пертурбации энтузиазма у населения, мягко говоря, не вызовут, власти Екатеринбурга заявили, что постепенно начнут внедрять новую систему оплаты проезда. По словам заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича, сейчас рассматривается два вида временных тарифов – на 45 и 60 минут, а также их стоимость.

– Мы исходим из того, чтобы пассажир от пересадки не пострадал финансово, – заявил чиновник. – А 45 минут – это не время поездки, а время совершения последней трансакции. За это время, по оценкам экспертов, можно доехать из одной точки города в другую.

При этом, по словам вице-мэра, для тех, кто часто ездит на общественном транспорте, пользуется проездными и тратит на поездку в среднем 20 рублей, повременная оплата не так важна. А тем, кто совершает редкие поездки и кому невыгодна новая маршрутная сеть, придется пользоваться временным тарифом. У пассажиров будет выбор: заплатить проездным за поездку или купить билет на определенный промежуток времени. «Повременной тариф возможен только в электронном исполнении», – резюмирует Евгений Липович.

Отменяемые маршруты:

Автобусы

№ 1 «Железнодорожный вокзал – станция Кольцово»
№ 2 «Ботаническая – Радиотехникум»
№ 4 «УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ»
№ 5 «Восточная – п. Калиновский»
№ 9 «Южная – п. Шабровский»
№ 10 «Восточная – п. Изоплит»
№ 11 «Южная – п. Горный Щит»
№ 11м «Южная – п. Верхнемакарово»
№ 12 «Южная подстанция – СТЦ МЕГА»
№ 13 «ДМБ № 9 – пл. 1905 года»
№ 13А «пл. 1905 года – Уралтехгаз»
№ 15 «ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев»
№ 17 «Южная – п. Рудный»
№ 18 «Академический – УрФУ»
№ 19 «Химмаш – пл. 1905 года»
№ 20 «пл. 1905 года – Пехотинцев»
№ 21 «Железнодорожный вокзал – Краснолесье»
№ 22 «Институт связи – п. Палкинский Торфяник»
№ 23 «Железнодорожный вокзал – УНЦ»
№ 24 «пл. Коммунаров – п. Широкая Речка»
№ 25 «Радиотехникум (МЕГА) – Высоцкого»
№ 26 «ТРК Глобус – СТЦ МЕГА»
№ 27 «ЖБИ (Новгородцевой) – СТЦ МЕГА»
№ 28 «Радиотехникум – ГКБ № 7»
№ 29 «п. Исток – Компрессорный – ст. Кольцово»
№ 31 «Железнодорожный вокзал – Трактовая»
№ 32 «Драмтеатр – Компрессорный»;
№ 37 «Елизавет – СТЦ МЕГА»
№ 38 «Радиотехникум – Химмаш»
№ 42 «Сосновый Бор – Академический»
№ 43 «Онуфриева – пр. Седова»
№ 45 «Восточная – п. Исток»
№ 46 «Академический – пл. 1905 года»
№ 48 «Фабрика Авангард – Широкая Речка»
№ 50 «17-я Мехколонна – УрФУ»
№ 54 «Краснолесье – УрФУ»
№ 56 «УЗТМ – п. Садовый»
№ 56Б «УЗТМ – п. Березит»
№ 57 «Пехотинцев – Елизавет»
№ 57А «Пехотинцев – Елизавет»
№ 60 «ТЦ «Карнавал» – Синие камни»
№ 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»
№ 63 «Контрольная – Лесное»
№ 64 «Компрессорный – Мичуринский»
№ 69 «пл. Коммунаров – п. Мичуринский»
№ 73 «Совхозная – ДМБ № 9»
№ 76 «Зоологическая – Синие камни»
№ 81 «п. Кольцово – ТЦ «Дирижабль»
№ 85 «Институт связи – п. Медный»
№ 95 «Институт связи – оз. Чусовское»

Маршрутки

№ 01 «Железнодорожный вокзал – аэропорт «Кольцово»
№ 04 «КОР – Новомосковский рынок»
№ 05 «Академический – Химмаш»
№ 06 «МЕГА – ДМБ № 9»
№ 08 «Хлебокомбинат № 3 – Таганская»
№ 09 «Заречный – Промышленный»
№ 010 «Синие камни – НПЦ «Онкология»
№ 011 «Базовый – Пехотинцев»
№ 012 «Елизавет – Академический»
№ 014 «Академический – ДМБ № 9»
№ 016 «Академический – Южная подстанция»
№ 018 «17-я Мехколонна – ф-ка «Авангард»
№ 019 «Елизавет – Академический»
№ 021 «7 Ключей – ст. Шарташ»
№ 024 «Хлебокомбинат № 3 – 2-я Новосибирская»
№ 026 «СТЦ МЕГА – Кольцово»
№ 030 «Ф-ка «Авангард» – Ботаническая»
№ 033 «Парк Победы – УрФУ»
№ 034 «Уралобувь – СТЦ МЕГА»
№ 035 «Ботаническая – Уралтехгаз»
№ 039 «Кольцово – пл. 1905 года – ТЦ «Сибирский тракт»
№ 042 «ТЦ «Дирижабль» – Химмаш»
№ 043 «Железнодорожный вокзал – п. Северка»
№ 045 «Железнодорожный вокзал – НПЦ «Онкология»
№ 047 «Птицефабрика – Громова»
№ 052 «Ф-ка «Авангард» – Онуфриева»
№ 053 «Коммунистическая – Ползунова»
№ 054 «Синие камни – 17-я Мехколонна»
№ 056 «Уралобувь» – Сосновый бор»
№ 059 «Гипермаркет «ДОМ» – ТЦ «Сибирский тракт»
№ 060 «Гипермаркет «ДОМ» – ТК КОР»
№ 063 «Белая башня – УрФУ»
№ 067 «ТЦ «Сибирский тракт» – СТЦ МЕГА»
№ 070 «Парк Хаус – Академический»
№ 077 «Солнечный – КОР»
№ 082 «Монтажников – КОР»
№ 083 «Монтажников – Сосновый бор»

Трамваи

№ 1 «Вторчермет – ВИЗ»
№ 2 «ВИЗ – Фрезеровщиков»
№ 3 «ЦПКиО – ВИЗ»
№ 4 «Южная – Шарташ»
№ 7 «7 Ключей – Эльмаш»
№ 9 «ЦПКиО – Керамическая»
№ 15 «Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ»
№ 16 «Шарташ – Эльмаш»
№ 17 «Машиностроителей – Эльмаш»
№ 18 «ВИЗ – Шарташ»
№ 19 «Волгоградская – Машиностроителей»
№ 20 «ЦПКиО – Шарташ»
№ 21 «ЦПКиО – Волгоградская»
№ 22 «Машиностроителей – УГТУ-УПИ – Машиностроителей»
№ 24 «Площадь 1-й пятилетки – 7 Ключей»
№ 27 «Керамическая – Железнодорожный вокзал – Керамическая»
№ 31(А) «40 лет ВЛКСМ – Железнодорожный вокзал – пл. Коммунаров –
40 лет ВЛКСМ»
№ 34 «40 лет ВЛКСМ – Железнодорожный вокзал – пл. Коммунаров»

Троллейбусы

№ 3 «Посадская – Академическая»
№ 6 «Химмаш – Академическая»
№ 9 «Железнодорожный вокзал – табачная фабрика «Альвис»
№ 11 «Начдива Онуфриева – гостиница «Свердловск»
№ 12 «Коммунистическая – Академическая»
№ 18 «Академическая – Железнодорожный вокзал – ТЮЗ – Академическая»
№ 19 «Академическая – ТЮЗ – Железнодорожный вокзал – Академическая»
№ 20 «Ботаническая – Академическая»

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Эстонский премьер пожаловался, что слухи о “российской агрессии” бьют по экономике

Эстонский премьер пожаловался, что слухи о “российской агрессии” бьют по экономике

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что слухи о якобы возросшей угрозы со стороны России в Прибалтике не только ни на чем не основаны, но и отрицательно сказываются на экономике страны.

//Происшествия

Кассир почтового отделения совершила суицид после пропажи пяти миллионов рублей

Кассир почтового отделения совершила суицид после пропажи пяти миллионов рублей

Трагедия произошла в Плавском районе Тульской области. Кассир почтового отделения убила себя прямо на рабочем месте. Это произошло после того, как служба безопасности обнаружила пропажу пяти миллионов рублей.

//Новости партнеров

//Общество

Ученые подсчитали, во сколько обойдутся вспышки на солнце экономике США

Ученые подсчитали, во сколько обойдутся вспышки на солнце экономике США

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) решили подсчитать, в какую сумму обойдется экономике Соединенных Штатов появление сверхмощной вспышки на солнце и связанной с ним геомагнитной бури.

//В мире

У голландского пенсионера изъяли четыре тонны кокаина

У голландского пенсионера изъяли четыре тонны кокаина

Ни много ни мало четыре тонны кокаина изъяли сотрудники голландской полиции у 77-летнего мужчины, который ранее был признан членом преступной группировки, занимающейся производством и сбытом экстази.

//Общество

ЦБ объяснил, когда и как зарплаты и пенсии россиян переведут на карты "Мир"

ЦБ объяснил, когда и как зарплаты и пенсии россиян переведут на карты "Мир"

Банк России ответил кредитным организациям, которые недовольны предстоящим новшеством. Регулятор напомнил, что все бюджетные средства должны быть переведены по закону. Также ЦБ рассказал о последствиях.

//Общество

Facebook разблокировал страницу RT

Facebook разблокировал страницу RT

Работа официальной страницы канала RT на Facebook, на которой из-за введенных ограничений было запрещено размещение постов, ссылок и медиаконтента, в настоящий момент восстановлена в полном объеме.

//Происшествия

В Москве мужчина расстрелял полицейских

В Москве мужчина расстрелял полицейских

Инцидент произошел на востоке столицы. Мужчина достал оружие и открыл огонь по полицейским. В результате стражи порядка получили серьезные ранения. Стало известно, кто и почему напал на полицейских.

//Общество

Героизацию терроризма предлагают приравнять к пассивной форме террора

Героизацию терроризма предлагают приравнять к пассивной форме террора

На заседании Совета Федерации был рассмотрен проект обращения к зарубежным парламентам с предложением рассматривать героизацию терроризма как его пассивную форму в связи с реакцией СМИ на гибель посла Карлова.

//В мире

Жительница Саудовской Аравии заставила любимого жениться через суд

Жительница Саудовской Аравии заставила любимого жениться через суд

Необычный случай пришлось разбирать слугам Фемиды. В Саудовской Аравии девушка обратилась в суд с жалобой на жениха. Мол, тот никак не хочет назначать день свадьбы. Суд встал на ее сторону.

//Культура

Первый канал нашел виновного в утечке серии “Шерлока”

Первый канал нашел виновного в утечке серии “Шерлока”

Эпизод четвертого сезона “Шерлока” попавший в сеть за сутки до премьеры на телевидении, наделал немало шума как в российской части интернета, так и за его пределами, и породил шутки о "русских хакерах".

//В мире

CNN намекнул, что можно убить Трампа, чтобы сохранить власть за Обамой

CNN намекнул, что можно убить Трампа, чтобы сохранить власть за Обамой

Телеканал показал фильм, который вызвал бурю возмущения у пользователей Интернета. Репортаж рассказывает, что в случае гибели Трампа на инаугурации, власть сохранит администрация Барака Обамы.

//Общество

Петиция об отмене “закона Яровой” отклонена

Петиция об отмене “закона Яровой” отклонена

Как уже сообщалось ранее, сегодня состоялось заседание по рассмотрению петиции об отмене “закона Яровой”, которая набрала более ста тысяч подписей на сайте Российской общественной инициативы.

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