Американский бомбардировщик найден в ходе поисков обломков Ту-154

Спасатели, задействованные в поисках фрагментов разбившегося самолета Ту-154, продолжают удивлять своими находками.

Согласно появившейся в СМИ информации, в районе операции обнаружен американский бомбардировщик «Бостон» Б-3. В настоящее время с морского дна поднят один из двигателей боевой машины, состоявшей на вооружении советской авиации во время Великой Отечественной войны.

Ранее в четверг «АН-онлайн» писали о том, что на дне Черного моря спасателями был найден немецкий вертолет и боеприпасы. Они также относятся к периоду Великой Отечественной.

Напомним, Ту-154 разбился под Сочи 25 декабря. Все находившиеся на борту люди погибли.