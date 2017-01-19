Минтруда РФ заставит чиновников лично заниматься трудоустройством инвалидов
19 января 2017, 14:19 [ «АН-онлайн» ]
//Общество
19 января 2017, 14:19 [ «АН-онлайн» ]
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