Кремль отказался комментировать решение КС по делу ЮКОСа

Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу решения Конституционного суда РФ, касающегося бывших акционеров ЮКОСа. Пресс-секретарь президента России мотивировал это тем, что он не может высказываться по судебным вопросам. При этом Песков заверил: Россия и дальше будет активно защищать свои интересы в данном деле.

Напомним, ранее в четверг стало известно: КС пришел к выводу о том, что РФ не должна платить компенсации экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС - это противоречит российской Конституции. На решение суда уже отреагировали в Совете Европы. Представители международной организации выразили свою озабоченность.