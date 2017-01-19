93 процента челябинцев считают воздух грязным

Местный филиал лаборатории прикладной политологии и социологии РАНХиГС провел социологический опрос на улицах города, в рамках которого задавался один единственный вопрос – считаете ли вы воздух грязным. На него утвердительно ответили 93 процента горожан.

Отметим, что 4 процента челябинцев считают, что воздух чистый, остальные 3 процента затруднились в личной оценке. Грязным воздух посчитали люди возрастом от 31 до 50 лет преимущественно с высшим образованием и средним уровнем дохода.

Напомним, что из-за НМУ в столице Южного Урала почти неделю стоит серая дымка смога.