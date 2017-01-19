В Челябинске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

Вчера вечером, 18 января, в Челябинске нашли восьмиклассницу, которая двое суток не появлялась дома. Анна Карелина все это время находилась в городе. Никаких противоправных действий в ее отношении не совершалось. Девочку нашли сотрудники полиции и доставили в отделение. За ней приехали родственники.

Напомним, что восьмиклассница ушла из дома в пятом часу вечера в понедельник, а вечером ее сотовый телефон оказался выключенным.

Полиция, волонтеры и родственники сбились с ног в поисках ребенка. Школьницу нашли лишь через двое суток.