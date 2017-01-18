Все десять детей, изъятых из зеленоградской семьи, заявили, что отец их бил

В рамках встречи с независимыми психологами из благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" все десять детей из семьи, проживающей в Зеленограде, подтвердили, что отец их бил.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты города Москвы уточнили, что дети единогласно заявили о жестоком обращении со стороны отца. Как уточняет ТАСС, в настоящий момент органы внутренних дел приступили к решению вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ.

Напомним, ранее из приемной семьи в Зеленограде были изъяты десять детей. Это произошло после того, как поступило сообщение от сотрудников детского сада о следах побоев у одного из малышей.