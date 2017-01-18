Екатеринбургские перевозчики подают иски против горадминистрации
18 января 2017, 17:06 [ «АН-Екатеринбург» ]
Екатеринбургские перевозчики требуют с мэрии компенсацию за проезд льготников. Сразу несколько транспортных компаний обратились в арбитражный суд с исками.
Последний иск был подан в Арбитражный суд Свердловской области 13 января. ООО «Пассажирское предприятие «Город» потребовало с администрации Екатеринбурга 28,5 млн рублей. В настоящее время иск принят к производству, заседание суда назначено на 16 февраля 2017 года в 10:20. Третьим лицом в этом деле выступают ООО «Информационная сеть» и Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга. Судебная тяжба связана с выплатой компенсаций за перевозку льготников в 2016 году.
Аналогичный иск к администрации Екатеринбурга в конце ноября прошлого года подала компания ООО «Авто-ном». Предприятие потребовало с мэрии 35,6 млн рублей. Заявление компании будет рассмотрено в суде 9 февраля.
В октябре в арбитражный суд обратилась также компания ООО «Пегас». С администрации города перевозчик потребовал вернуть 21,6 млн рублей, еще 4,6 млн рублей с мэрии Екатеринбурга потребовала компания ООО «Екатеринбургавтотранс». ООО «Союз-транс» также намерено взыскать 3,1 млн рублей за перевозку льготников.
Иски перевозчиков будут рассмотрены в арбитражном суде в феврале 2017 года.