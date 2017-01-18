Секретная служба США дорого заплатит за расизм

Многие знают, что обязательное присутствие афроамериканцев среди сотрудников спецслужб в голливудских фильмах – просто обязательная дань политкорректности. В реальности чернокожим агентам карьера ограничена.

24 миллиона долларов обязана выплатить ради мирового соглашения с сотрудниками федеральная секретная служба США, существующая с 1865 года. Она занимается розыском фальшивомонетчиков, охраной важных персон, расследованием коррупционных и мошеннических схем. Более ста агентов-афроамериканцев заявили о случаях расовой дискриминации в продвижении по службе. Как стало известно, восемь из них получат компенсацию в сумме 300 тысяч долларов.

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