Спикер Совфеда назвала условие для отмены “закона Димы Яковлева”

Вынесенное накануне постановление Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерность так называемого “закона Димы Яковлева”, прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщает РИА Новости, спикер заявила, что решение ЕСПЧ было принято необоснованно, но Россия готова вести диалог с США по вопросу отмены этого закона. Однако главным условием для этого являются гарантии безопасности детей. Матвиенко подчеркнула, что закон был принят не из дефицита гуманизма и не из желания досадить американским властям. Главной целью его было сохранение жизни и здоровья российских детей.

Спикер также отметила, что время, прошедшее со дня вступления закона в силу, показало, что решение было принято правильно: количество усыновленных детей в России возросло.

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