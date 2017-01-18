РУСАЛ запускает «Школу городских изменений»



РУСАЛ объявил о запуске нового социального проекта «Школа городских изменений». Проект, который стартует в 12 городах России, направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства.

«Школа городских изменений» объединит активных жителей города и профессионалов в сфере социального проектирования, корпоративного волонтерства, предпринимательства и территориального развития. Обучение будет проводиться экспертами отрасли в формате семинаров и воркшопов в течение всего года. Всего будет проведено шесть серий семинаров в каждом городе, планируется что обучение пройдут более 2 тыс. человек. По его итогам инициативные группы, некоммерческие организации, социальные предприниматели и активные горожане смогут самостоятельно разрабатывать и реализовывать социальные проекты в регионах. – Для нас важно исследовать наиболее актуальные проблемы в социальной и культурной сфере развития городов присутствия компании и совместно с инициативными жителями найти нестандартные варианты их решения, – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина. – Также одной из задач «Школы городских изменений» является подготовка потенциальных участников социальных программ РУСАЛа к грамотному написанию проектных заявок для последующей их реализации. «Школа городских изменений» появится в 12 городах присутствия РУСАЛа: Абакане, Ачинске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноярске, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Тайшете и Шелехове. В январе в рамках «Школы городских изменений» будут проведены семинары по технологиям предпроектного исследования и социального проектирования, изучению лучших проектов территориального развития, а также практические занятия по составлению заявок на грантовый конкурс «Территория РУСАЛа». В программу обучения также войдут форсайт-сессии и мозговые штурмы на тему актуальных тенденций развития городов. Дополнительную информацию о дате и месте проведения семинаров можно на сайте www.fcsp.ru