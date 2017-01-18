Жителя Москвы не приняли на работу из-за мизерного количества друзей в соцсети

Житель Москвы опубликовал в сети пост о своем друге, который шокировал множество пользователей.

Оказалось, что молодого мужчину не приняли на работу из-за слишком маленького количества друзей в соцсети. Интересно, что специалист HR отметил, что возраст и опыт кандидата являются подходящими, однако имеется "серьезная" проблема - у него всего 6 друзей "ВКонтакте". Менеджер по подбору персонала убежден, что данный факт говорит о том, что человек плохо приживается в коллективе.

В настоящий момент нет информации о том, в какой именно компании состоялось подобное собеседование. Многие эксперты, узнав об инциденте, отметили непрофессионализм сотрудника отдела HR.