В России предлагают создать кризисные центры для домашних тиранов

Центры реабилитации для женщин, сталкивавшихся с жестоким обращением в семье, получили широкое распространение. Но в России пришли к выводу, что это неправильно, когда из дома приходится уходить жертве насилия.

Гораздо справедливее, если бы было наоборот - домашние тираны помещались бы в специально созданные кризисные центры для прохождения курса реабилитации. Как сообщает RT, вице-премьер Ольга Голодец распорядилась проработать этот вопрос.

Но, как отмечает председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак, согласно нынешнему законодательству человек может получать помощь только добровольно, а это значит, что, вероятнее всего, потребуется корректировка законов, чтобы сотрудники таких центров и психологи могли воздействовать на любителей распускать руки.