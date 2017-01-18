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Опустим цены сетевым маркетингом

18 января 2017, 15:04 [ «АН-Волгоград» ]

Опустим цены сетевым маркетингом

 

«В народе есть сила, под которой сломается любая большая корпорация!» - уверены представители одной из политических партий России. Они предлагают методами сетевого маркетинга противостоять росту цен.

 

В России есть один товар, скрепными узами связанный с курсом рубля и мировыми валютами. Независимо от того, падает рубль или растет, этот товар дорожает всегда. Мировая конъюнктура ему тоже нипочем: показывают ли мировые биржи рост или падение, он уверенно дорожает, потому только, что растут потребности его продавцов. Если ещё кто-то вдруг не догадался о чём речь, назовём вещи своими именами. Это бензин. С нового года он бьёт очередные ценовые рубежи. И хотя в Волгограде цена пока ещё самая низкая по ЮФО – литр обходится в среднем в 38 рублей, к весне он обещает показать новые рекорды.

На днях Партия Возрождения России распространила сообщение, в котором призывает не выступать с акциями протеста, над которыми владельцы топливных компаний просто посмеются, а перейти от слов к делу.

«Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью – мы должны принимать меры! Чтобы сделать это без каких - либо неудобств для себя, возникла такая идея: в течение двух месяцев не покупаем бензин и дизельное топливо на заправке крупнейшего поставщика региона: допустим «Лукойл». Если топливо не будут покупать долгий период – продавец будет вынужден снижать цены или сидеть со своим товаром как жмот на рынке с картошкой. Когда они снизят цены – другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь!»

Инициаторы акции предлагают отправить это сообщение 30 своим знакомым: « Если каждый из них перешлёт его хотя б следующим десяти (30 х 10 = 300) и так далее, то уже на 6-м кругу это сообщение достигнет 3 млн людей. Просто пересылайте это сообщение и люди перестанут покупать. Это всероссийская акция! Если каждый, кому надоело платить корпорациям бешеную цену за бензин из недр своей Земли, перешлёт это сообщение следующим 10 людям – уже через неделю в этой акции будут участвовать 100 миллионов человек!»

Все очень просто, требуется только дисциплина и соблюдение простого графика игнорирования бензоколонок с одним брендом. Начать предлагается с «Лукойла», и с 15.01.2017г. по 15.06.2017г. объезжать стороной их бензоколонки. Игнор в отношении самого крупного владельца, по замыслу авторов инициативы, должен продлиться дольше всего. Затем, с 15.06.2017г по 15.09.2017г не заезжать на «Газпром», а в последующие три месяца года с 15.09.2017г. по 15.12.2017г наказать «Ростнефть».

«Мы убеждены, что такой способ «протеста» не повлияет на владельцев авто, но ударит по бюджету компаний, владеющих сетями бензоколонок. В народе есть сила, под которой сломается любая большая корпорация и даже система! И мы можем это доказать!»

Вихри столетнего юбилея веют в воздухе. Иногда достаточно чиркнуть спичкой, чтобы начались обстоятельства непреодолимой силы. В стране-бензоколонке такие манипуляции особенно опасны.

 

Георгий ЛОМОВ  

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