Режут по живому

Эта новость умудрилась затеряться даже в по-январски жидком информационном потоке: в Волгограде ликвидируют три комплексных центра социального обслуживания населения. Причина тривиальна – необходимость сокращения бюджетных расходов.

Эти казённые госучреждения выполняют важную функцию: поддерживают социально незащищённых людей, в основном, пенсионеров. Например, ГКУ СО «Дзержинский центр социального обслуживания на дому», как явствует из его названия, предоставляет социальные услуги по месту жительства. А вообще, спектр помощи, которую подобные центры могут оказать населению, весьма широк, вплоть до юридического сопровождения получения той или иной помощи от государства. Кроме Дзержинского центра, закрытию подлежат аналогичные заведения в Центральном и Краснооктябрьском районах, что, помимо всего прочего, ставит вопрос о трудоустройстве десятков работников ГКУ, подчас тоже далеко не самых социально защищённых.

Впрочем, чиновники говорят не столько о ликвидации комплексных центров, сколько об их реорганизации в очередные некоммерческие общественные организации с тем же спектром функций. Очередные – потому что подобные организации в Волгоградской области уже есть. С 2014 года в городе стали появляться социально ориентированные НКО, основную цель деятельности которых в Комитете социальной защиты населения Волгоградской области формулируют так: «достижение общественных благ через эффективное решение различных социальных, благотворительных, культурных, образовательных задач». В качестве примера подобных учреждений приведём Автономную Некоммерческую Организацию (АНО СО) «Милосердие», которая кроме надомной формы предоставляет и полустационарное социальное обслуживание. В это понятие, кстати, включаются бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые и даже коммуникативные услуги.

Среди других АНО СО можно назвать «Семью», «Солнечный дом», «Крылатые качели», «Золотую осень», «Заботу» и ряд других. Существуют и различные благотворительные фонды, также включённые областным комитетом соцзащиты в реестр поставщиков социальных услуг. И даже парочка Обществ с ограниченной ответственностью. То есть, с формальной точки зрения, социально незащищённые граждане не должны остаться без привычной поддержки. Однако вызывает тревогу методичность, с которой государство сбрасывает с себя социальные обязательства перед населением, перекладывая их на само население. Никто не спорит, благотворительность и забота о «малых сих» – дело благородное, нравственное и вообще богоугодное. Даже в наше равнодушное время доброе сердце не перестало быть ценностью. Но как тогда мы должны отнестись к государству, которое само для себя заботу о населении не считает нравственным императивом? Оно всё больше превращается в бездушную бюрократическую машину, этакий пылесос, у которого только функция выкачивания денег из населения работает исправно, а режим работы «в обратную сторону» всё чаще барахлит.

Понимаете, говорят они нам, необходимо оптимизировать бюджетные расходы. Понимаем, конечно: бюджет Волгоградской области на 2017 год изначально верстался как бездефицитный, и власти хочется, чтобы итоговый баланс был как можно ближе к этому магическому эпитету. В прошлом году не срослось – дефицит оказался на уровне 6 млрд рублей. В текущем году, скорей всего, тоже не срастётся, и опять возникнет вопрос, за счёт каких средств этот дефицит покрывать. Придётся занимать деньги, возлагая на будущие поколения тяжесть выплат процентов по кредитам, придётся просить в столице подкинуть миллиард-другой на неотложные нужды, увеличивать налоговое давление на все общественные группы и слои. И, конечно же, оптимизировать траты, взяв в руки символический бюджетный нож и полоснув им статью «расходы». В отрезанных строках документа, можно не сомневаться, не окажется трат на ремонт в здании обладминистрации, на содержание чиновников и пиар. А вот комплексные центры социального обслуживания населения – вполне. Нуждающаяся в них часть населения потому и называется незащищённой, потому что их интересы некому защитить.

Всё это мы понимаем. Понимаем и то, что на местной власти лежит лишь часть ответственности за такую ситуацию. Да, наши управленцы не большие мастаки по части увеличения бюджетных доходов путём социально-экономического развития региона, и потому действуют в тренде на сворачивание социальных функций государства. Но кто этот тренд задал? Кто выжимает из субъектов федерации все финансовые соки, создавая в большинстве из них бюджетный дефицит и, как следствие, растущую задолженность? Кто показывает пример паразитарного отношения к населению, не будучи в состоянии обеспечить социально-экономическое развитие всей страны? Мы намекаем, например, на господ, которые собрались на Гайдаровский экономический форум, и рассказывают нам с его золочёных трибун, что ничего хорошего нас не ждёт, и нужно готовиться ещё туже затянуть пояса. Разве эти констатации не есть лучшее признание собственной профнепригодности? Год за годом у власти, но позитивного результата как-то не видно. Хотя лично у них всё хорошо. Министр экономического развития, при котором не было развития, правда, попался, а остальные все здесь.

Недавно справили праздники в новогодней Москве, одни только украшения которой обошлись в 6,7 млрд рублей. Всего на миллиард меньше, чем миллионник-Волгоград потратит в 2017 году на социалку. Которая, несмотря на все оптимизации, остаётся основной статьёй бюджетных расходов города, ведь это только источники доходов у регионов и муниципалитетов забрали, а обязательства щедро оставили. Ещё им оставили, например, грязные производства, в то время как головные офисы компаний со всеми налогами регистрируются в столицах. Вот так и живём, совсем не так, как эти господа с экономических форумов. Что им какие-то центры, какие-то пенсионеры, незащищённые и малоимущие? Социальная ориентация государства для «господ» – пережиток социализма, от фантомов которого они уже четверть века методично избавляют страну.

Константин СМОЛИЙ