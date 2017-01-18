В Сети появилось видео, которое не смогло оставить равнодушными многих пользователей. На кадрах видно, как пожилая женщина «прорубает» себе дорогу до больницы.

Как сообщается, снимала бабушку на телефон ее дочь, которой потребовалась помощь медиков из-за перелома. Также стало известно, что все происходящее было запечатлено недалеко от здания больницы, передает 1tv.ru.

На кадрах видно, как пожилая женщина топором откалывает лед с тротуара, чтобы подняться и пройти по нему. Видимо, бабушка сильно опасалась, что на обледенелой поверхности она может поскользнуться и упасть.

Пользователи, которые посмотрели видео, заявили, что испытывают стыд за работу коммунальных служб.