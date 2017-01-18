Обсуждение дальнейшей судьбы Исаакиевского собора привело к стычке на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка», представитель партии «Яблоко» Михаил Амосов в знак протеста против того, что игнорируются его поправки в постановление по Исаакиевскому собору, принялся кричать и ходить по залу заседаний. Через некоторое время Амосова окружили депутаты фракции «Единая Россия». Утихомирить буйного парламентария им удалось не сразу. Так, когда Амосова схватили за руки, он смог вырваться.

Вызвавшее столь острую реакцию оппозиционного депутата постановление содержит просьбу к министру культуры Владимиру Мединскому посодействовать передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Ранее «АН-онлайн» писали о результатах исследований историков, которые пришли к выводу, что собор никогда РПЦ не принадлежал. В интернете в настоящее время идет сбор подписей против смены собственника музейного комплекса. Под соответствующей петицией подписались уже более 100 тысяч человек.

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