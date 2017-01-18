В Valve сообщили о создании новой игры

О подготовке новой компьютерной игры на базе популярных Half-Life и Portal 2 сообщил публично руководитель студии Valve Гейб Ньюэлл. Это будет франшиза той же вселенной, но скорее всего, под другим названием.

Ньюэлл написал, что лично он лучшей игрой для одного пользователя считает Portal 2, а вот о Half-Life вспоминает с грустью, поскольку очень много душевных сил и копромиссов вложил в этот проект, фактически завершенный в 2007 году. «Все, что появляется в игре, напоминает о принесенных жертвах», - пишет глава студии.

Что касается других игр, как некогда популярная Left 4 Dead, то Ньюэлл уклонился от ответа о продолжении, назвав серию «отличным местом» для совместного творчества.

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