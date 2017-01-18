Америка выбирает водку и пересаживается с «Харлея» на «Урал»

В России выпустили ограниченную серию мотоцикла «Урал», которая предназначена исключительно для американского рынка. Главное отличие новинки – неординарная комплектация.

Сообщается, что к мотоциклу прилагается чудо-аптечка. В ней находится бутылка водки и закуска, состоящая из банки рыбных консервов. Также прилагается кое-что, считающееся более привычным для жителей США. Это упаковка жевательной резинки. Видимо, для свежести дыхания, сообщает ria.ru.

Кстати, стоит будущий «эмигрант» довольно недешево. Сообщается, что его оценили более, чем в шестнадцать тысяч долларов. В пересчете на рубли цена мотоцикла составляет почти миллион.