Гринпис раскритиковал решение федеральных министерств об изменении правил рубок
18 января 2017, 12:22 [ «АН-онлайн» ]
Гринпис России раскритиковал изменения в Лесном кодексе РФ, которые допускают промышленные рубки в ценных кедровых лесах по всей Сибири и Дальнему Востоку. Организация опубликовала интернет-петицию, адресованную главе Минприроды РФ Сергею Донскому, с требованием вернуть старую норму о заготовке древесины в кедровых лесах.
Как сообщает пресс-служба российского отделения Гринпис, в конце 2016 года были утверждены правила, в которых федеральное Минприроды в полтора раза увеличило площадь лесов, в которых можно заготавливать древесину. Теперь кедры должны составлять почти половину всего леса, чтобы его не трогали. Отныне коммерческие рубки разрешены, если в лесу до 44% кедра – раньше эта граница была установлена на уровне 25%, сообщается в релизе организации.
– Это обернется уничтожением лесов во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, от Томской области до Приморья. Многие животные лишатся дома, в том числе амурские тигры, – обеспокоен руководитель программы Гринпис России по заповедным территориям Михаил Крейндлин. Его недовольство разделяют и специалисты по устойчивому лесопользованию на Дальнем Востоке, и активисты Забайкалья.
– Кедровые леса – одни из самых ценных с точки зрения сохранения биологического разнообразия. Но древесина кедра пользуется значительным спросом, в том числе у переработчиков в Китае, где собственная заготовка кедра практически полностью прекращена, и это стимулирует рубки в кедровниках под разными предлогами. В основном кедры идут на канцелярские товары, например, карандаши», — утверждает эксперт Михаил Крейндлин.
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