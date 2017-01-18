Челябинцы требуют у Путина убрать смог

В интернете набирает популярность петиция президенту России Владимиру Путину от челябинцев. Они требуют убрать смог и защитить себя и своих детей от едкого воздуха.

Напомним, что режим НМУ был введен в Челябинске в минувшую пятницу, 13 января. Уже в понедельник первый уровень предупреждения сменили на второй, а горожанам посоветовали пить больше жидкости, носить маски и без необходимости не выходить на улицу.

Челябинцы отмечают, что уже почти неделю видят, чем они дышат. Более того, воздух имеет едкий запах и вызывает раздражение глаз и дыхательных путей. Дым впитывается в волосы и одежду, от него невозможно спастись даже дома. Из-за плотного смога на трассах произошли несколько автомобильных аварий.









Городские власти развернули штаб по решению ситуации, однако параллельно с ними решили действовать и южноуральцы. на сегодняшний день петицию Путину подписали уже более восьми тысяч человек.