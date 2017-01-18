Космонавт Леонов назвал бредом рассекреченный ЦРУ архив об НЛО

Одиннадцатый по счету советский космонавт Алексей Леонов раскритиковал Центральное разведывательное управление США за публикацию рассекреченного архива, посвященного НЛО.

В интервью телеканалу «Звезда» Леонов усомнился в том, что ЦРУ является серьезной организацией. Сведения, содержащиеся в опубликованных документах, он назвал чепухой и бредом. Космонавт подчеркнул: ни он, ни его американские коллеги «летающих тарелок» никогда не видели и о подобных случаях не знают.

О том, что американские спецслужбы решили сделать достоянием общественности архив, в котором идет речь о пришельцах и человеческих сверхспособностях, «АН-онлайн» сообщили ранее в среду. В общей сложности было опубликовано 13 млн страниц различных документов.

Читайте также:

См. все новости дня