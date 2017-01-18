Ученые рассказали, как студентам эффективнее и проще готовиться к экзаменам

Ученые из Бейлоровского университета в США провели интересное исследование. Полученные выводы помогли экспертам определить, как наиболее эффективно запоминать что-либо. Особенно полученные результаты могут помочь студентам перед экзаменами.

Впрочем именно обучающиеся в вузах и стали добровольцами на время эксперимента. Ученые разделили их на две группы. Студентам дали посмотреть видеоролики, а затем попросили рассказать об увиденном.

Как сообщается, первая группа сразу же пересказывала содержание экзаменаторам. Остальные же участники сначала тренировались. Они рассказывали о том, что смогли запомнить, друг другу, а затем уже сдавали экзамен. В итоге результаты последних оказались намного выше, сообщает ria.ru.

В связи с этим ученые предположили, что намного эффективнее не просто прочитать материал, а пересказать его. Это увеличивает вероятность того, что информация быстрее и лучше запомнится.