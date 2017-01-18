Как стало известно, у берегов Анапы был выловлен из Черного моря беспилотный летательный аппарат.

Сообщается, что беспилотник является реактивной мишенью Do-DT 25. Как правило, такие аппараты используются во время учений, которые проводит альянс. Скорость его полета составляет более пятисот километров в час. При этом он радиоуправляем. Полет беспилотника можно контролировать на расстоянии до ста километров, сообщает rg.ru.

Эксперты предположили, что найденный аппарат мог использоваться НАТО во время военно-морских учений, которые проходили летом прошлого года. Не исключено, что тогда беспилотник упал в море, где и находился до настоящего времени.









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