В Петербурге открылся свой «собственный космос»
18 января 2017, 09:57 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Открывшийся центр «Artplay» всё-таки осуществил задуманное и открыл свой собственный космос в центре Петербурга: в здании на Красногвардейской площади появилась мультимедийная выставка «Космос. Love».
К оформлению экспозиции подошли ответственно: контентом занималась организация, которая лучше всего разбирается в космических вопросах – Роскосмос.
Выставка позволяет окунуться не только в знания о Вселенной, доступные человечеству сейчас, но и в вымышленные миры, которые на протяжение своего существования и освоения пространства вне Земли представляли люди. А из воссозданных прошлых миров гость экспозиции плавно перемещается на территорию космоса, который соответствует нашим
представлениям сегодня.
В основе мультимедийной части экспозиции лежат уже известные петербуржцам технологии, использованные на выставках «Босх. Ожившие видения» и «Я — Айвазовский».
Самому центру «Artplay» уже пророчат будущее основного центра притяжения петербуржской активной молодёжи. Сейчас площадь креативного пространства – 3 тысячи квадратных метров, но в дальнейшем её планируют увеличить до 100 тысяч.
Когда: 23 декабря 2016 - 20 января 2017
Где: Центр дизайна «Artplay», Красногвардейская пл. 3
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