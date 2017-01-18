Солистка группы Serebro буквально взорвала Интернет своим новым снимком, который она выложила на собственной странице в соцсетях. На нем Ольга Серябкина снялась полуобнаженной.

Певица запечатлена в одном нижнем белье. На заднем плане видно поезд. Также можно различить, что идет дождь. Под потоками воды стоит артистка в окружении толпы обнаженных мужчин, лица и жесты которых выражают полный восторг.

Поклонники певицы также не остались равнодушными. Они стали охотно комментировать фото, высказывая свое восхищение. Кстати, сопровождает снимок цитата Есенина «...я и скандалил для того, чтобы ярче гореть..."









Фото: instagram.com