Проскурякова рассказала о проблемах с недоношенной дочерью

Известная певица рассказала о проблемах, которые возникли у нее после рождения ее дочери Вероники. По словам Юлии Проскуряковой, ребенок дался ей не просто.

Вероника, дочь 34-летней певицы и 57-летнего Игоря Николаева, родилась недоношенной и весила чуть меньше 2700 граммов. Об этом рассказала сама мама малышки. По ее словам, в первое время девочка не могла плакать, так как объем легких был еще недостаточным. Помимо этого у малышки не получалось кушать. Был недостаточно развит сосательный рефлекс, сообщает letidor.ru.

К счастью, певице удалось справиться со всеми проблемами. Девочка начала брать грудь мамы уже через четыре дня после появления на свет.