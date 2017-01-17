В Москве учительница с туберкулезом несколько месяцев преподавала в школе

Громкий скандал разразился в одной из школ Москвы. Как сообщается, тяжело больная учительница на протяжении долгого времени преподавала учащимся учебного заведения, которое находится на северо-западе столицы.

По некоторым данным, у преподавательницы заподозрили туберкулез еще в октябре прошлого года. В декабре диагноз подтвердился. Все это время педагог продолжал работать. Родители детей узнали лишь в январе, что учительница вела уроки будучи больной, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как сообщается, в школе не стали вводить карантин. Однако детям решили сделать прививки. Также на учебное заведение наложили штраф.