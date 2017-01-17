Эксперты рассказали, как купаться на Крещение без ущерба для здоровья

В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут праздновать Крещение. Считается, что в это время вода становится целебной. Поэтому многие стремятся окунуться в прорубь. Специалисты рассказали, кому и где это можно делать.

По словам экспертов, окунаться в ледяную воду можно лишь натренированным и практически здоровым людям. Поэтому они советуют обязательно проконсультироваться с врачом перед тем, как лезть в прорубь.

Готовиться к погружению надо заранее. Примерно за несколько недель необходимо принимать контрастный душ, держать ноги в холодной воде или, например, делать зарядку на свежем воздухе, сообщает ТАСС.

Также специалисты просят окунаться лишь в специально оборудованных местах, где есть спасатели и медики. Необходимо взять с собой теплую сменную одежду. Новичкам также рекомендуют не лезть в воду при температуре ниже десяти градусов, а также проводить в воде не более пятнадцати секунд. И никакого алкоголя.