Эксперты предупреждают: квартирные воры стали выбирать жертв в соцсетях

Эксперты уголовного розыска предупреждают: соцсети могут оказать плохую службу пользователям. Почти девяносто процентов людей, подвергшихся ограблению, сами сообщали о своем благосостоянии в своем аккаунте.

По оценкам специалистов, на сегодняшний день в одной Москве орудует около двух-трех десятков банд квартирных воров. В основном, они действуют по наводке. То есть уже заранее знают, к кому, зачем и когда идти. И все чаще на помощь злоумышленникам приходят соцсети, пишет rg.ru.

Пользователи сами рассказывают о своем достатке, делают фото своих жилищ, сообщают, куда и когда уедут. В итоге воры располагают полной информацией, необходимой для совершения преступления.