Бензин АИ-92 на Южном Урале можно приобрести со скидкой

Сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с гипермаркетом «Лента» зафиксировала цены на бензин Аи-92. С 16 января по 25 февраля на всей территории Южного Урала по купону можно будет приобрести 25 литров бензина по спеццене.

Купон дадут вместе с чеком о покупке на сумму более тысячи рублей в гипермаркете «Лента». Такая акция пройдет во всей регионах присутствия сети «Газпромнефть».

Стоит отметить, что новые клиенты АЗС «Газпромнефть» в дни проведения акции смогут получить не только скидку на топливо, но и приобрести карту лояльности «Нам По Пути» по цене 20 рублей. Этой картой можно будет рассчитаться за товары или услуги накопленными бонусами.

Подробнее ознакомиться с правилами можно на АЗС сети «Газпромнефть» или на сайте www.gpnbonus.ru.