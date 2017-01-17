Поправки к закону «О противодействии коррупции» могут быть отклонены по рекомендации соответствующего комитета Госдумы. Согласно им, чиновникам и депутатам пришлось бы декларировать имущество бывших супругов.

В частности, предполагалось определить супруга не только как лицо, состоящее в браке, но и с которым сохраняются брачные отношения. Поводом для создания законопроекта стал внезапный развод в семьях более ста депутатов Госдумы, совпавший со вступлением в 2013 году в силу закона о необходимости декларировать имущество, доходы и крупные расходы. По мнению депутатов от КПРФ, таким образом коллеги пытались скрыть реальное имущество, переписав на фиктивно бывших жен, поскольку закон распространял те же требования на состоящих в браке супругов и детей.

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