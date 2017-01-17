Россия возобновила после праздников строительство железной дороги в обход Украины

Железную дорогу в обход Украины должны сдать в эксплуатацию осенью 2017 года, и похоже, что так и будет: строительство ведут железнодорожные войска России. Привлечено пять отдельных батальонов.

После новогодних праздников временно замороженные работы возобновились с прежней интенсивностью, сообщает ТАСС.

Напомним, решение о возведении железнодорожной ветки из центральных в южные районы России в обход территории Украины было принято в 2015 году.

Военные уже привели всю технику в рабочее состояние и приступили к выполнению приказа, - у военных это так называется. Сейчас военные железнодорожники выполняют задачу по возведению земляной насыпи и специальной решетки и рельсов и шпал протяженностью 110 километров. К 1 июня эту задачу выполнят. В общей сложности помимо пяти батальонов (более тысячи человек) задействовано 500 единиц различной техники.