Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры Москвы

Самая дешевая «однушка» в Москве сдается сейчас не менее чем за 19 тысяч рублей в месяц, выяснили исследователи рынка жилья. Столь низкая для столицы цена нашлась в десятиэтажке недалеко от метро «Планерная».

Год назад арендной ставки менее чем за 20 тысяч в месяц в Москве обнаружить не удалось, сообщается в материалах «ИНКОМ-Недвижимость». Впрочем, даже нынешняя квартира-рекордсменка оказалась без мебели. На втором и третьем местах по дешевизне предложений – аналогичные квартиры в районах станций метро «Юго-Западная» и «Кантемировская».

Как отмечают эксперты, Москва, Санкт-Петербург и Сочи остаются в этом году городами, самыми дорогими для проживания квартиросъёмщиков. Средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в них составляет 35, 22 и почти 21 тысяча рублей соответственно.