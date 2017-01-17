«Красный Октябрь» - лидер рейтинга нержавеющих сталей

Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» подтвердил свои позиции, возглавив рейтинг ведущих производителей нержавеющих сталей и сталей специального назначения.

Рейтинг ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии по итогам второго полугодия 2016 года был опубликован в январском выпуске специализированного журнала «Металлоснабжение и сбыт». В него вошли основные производители сортового, листового проката, труб, нержавейки, метизной продукции, алюминиевого и цветного проката.

В настоящее время волгоградский комбинат ежемесячно производит порядка 3 тысяч тонн нержавеющего проката, из которых 500 тонн хромистых марок и 2,5 тысячи тонн никельсодержащего сортамента. За 2016 год «Красным Октябрем» было отгружено рекордное количество нержавейки - 36810 тонн. Таких показателей предприятие добилось впервые со времен распада Советского Союза.

Стоит добавить, что в прошлом году в цехах ВМК «Красный Октябрь» был проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение качественных характеристик как плоского, так и сортового нержавеющего проката. В отделении отделки листового проката запущены закалочные печи и печи с защитной атмосферой, продолжилось освоение технологии термоулучшения в цехе отделки сортового металлопроката. Эти мероприятия позволяют продукции предприятии не терять конкурентоспособность и завоевывать новые рынки сбыта.