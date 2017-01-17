За испорченные волосы суд заставил заплатить салон красоты

В 23 тысячи рублей обошелся екатеринбургскому салону красоты скандал с клиенткой из-за испорченных волос. И легко отделался, поскольку та требовала вернуть всю сумму, потраченную на наращивание шевелюры.

Согласно решению суда, женщине вернули 2700 рублей за неудачные, мягко говоря, услуги по окрашиванию волос, неустойку в 2700 рублей, 7700 – штраф и 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Что делать с выпадающим «ершом» на голове вместо обещанной роскошной белокурой шевелюры – решать потерпевшей.

Как выяснилось, технология обесцвечивания и наращивания была в целом выдержана правильно. Вина мастера заключалась в том, что она не рассказала клиенту о нюансах правильного ухода за новыми волосами. Салон безвозмездно попытался исправить вину, начав процедуру керапластики, однако дама все равно взыскала с салона часть расходов.

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