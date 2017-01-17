За испорченные волосы суд заставил заплатить салон красоты
17 января 2017, 12:39 [ «АН-онлайн» ]
В 23 тысячи рублей обошелся екатеринбургскому салону красоты скандал с клиенткой из-за испорченных волос. И легко отделался, поскольку та требовала вернуть всю сумму, потраченную на наращивание шевелюры.
Согласно решению суда, женщине вернули 2700 рублей за неудачные, мягко говоря, услуги по окрашиванию волос, неустойку в 2700 рублей, 7700 – штраф и 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Что делать с выпадающим «ершом» на голове вместо обещанной роскошной белокурой шевелюры – решать потерпевшей.
Как выяснилось, технология обесцвечивания и наращивания была в целом выдержана правильно. Вина мастера заключалась в том, что она не рассказала клиенту о нюансах правильного ухода за новыми волосами. Салон безвозмездно попытался исправить вину, начав процедуру керапластики, однако дама все равно взыскала с салона часть расходов.
Читайте также:
В Волгограде за пролитый на ноги чай клиентка отсудила у кулинарии 80 тысяч
Страдания компенсируют по тарифу