Режим «черного неба» на Южном Урале продлен до вечера

Неблагоприятные метеорологические условия держатся на территории Челябинской области уже пятые сутки. В минувшую пятницу, 13 января, в региональном Минэкологии был объявлен НМУ 1 степени опасности.

Все выходные на столицу Южного Урала дул южный ветер, который принес пелену едкого и резко пахнущего дыма. Пелена доходила до высоты десятиэтажного дома. В понедельник, 16 января, был объявлен уже второй уровень НМУ, который, к тому же, продлил до вечера вторника.

Отметим, что многие жители считают, что запах гари идет из Коркинского карьера. Однако похожая ситуация сложилась и в других городах области – в Карабаше и Магнитогорске. Отметим, что пожаловаться на состояние атмосферного воздуха можно в управление Росприроднадзора по Челябинской области по телефону: (351) 237-81-83 или управление Роспотребнадзора по Челябинской области: (351) 263-64-90.