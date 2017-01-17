Мигранты не сядут за руль маршруток в этом году

Соответствующее постановление подписал глава Южного Урала Борис Дубровский. Иностранные граждане не смогут управлять маршрутными транспортными средствами и такси, а также сесть за руль автобусов городских, междугородных и пригородных маршрутов.

Документ вступил в силу с 1 января текущего года. Всем транспортным компаниям Южного Урала выдано предписание привести свой штат в соответствии с требованиями этого постановления. Напомним, что аналогичный запрет работал на территории Челябинской области и в прошлом году.