Зимой железнодорожные билеты в России будут стоить дешевле

Сегодня стало известно, что Федеральная пассажирская компания приняла решение перевести все поезда на динамическое ценообразование.

Теперь стоимость билетов зависит сразу от нескольких факторов - от текущего спроса, заблаговременности покупки, категории места и дня недели, сообщает РЖД. Отмечается, что дороже всего будет отправиться в поездку летом в пятницу и воскресенье, лучше вечером.

По словам гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, если купить билеты за два месяца до поездки, можно получить скидку до 40 процентов. Дешевле всего приобретать билеты и уезжать по железной дороге зимой.