В Челябинске нашли самых сильных школьников Центрального района

В минувшую субботу, 14 января, в Центральном районе Челябинска состоялся третий полуфинал соревнований «Самый сильный школьник». Этот проект инициировала Русская медная компания и федерация «Уралстронг – Силачи Руси».

Стоит отметить, что в финал уже вышли самые сильные мальчики и девочки Калининского и Курчатовского районов, теперь настала очередь учеников Центрального района. Самые сильные и ловкие школьники из десяти общеобразовательных учреждений центра Челябинска соревновались в прыжках в длину, бросках трехкилограммового мяча, подъеме ног на турнике, а также в гребле на тренажере Concept.









Перед соревнованиями тренеры провели инструктаж и разминку. Однако, как признались сами участники, полуфинал оказался довольно непростым. Победить им помогла поддержка мам и пап, друзей и учителей.









По результатам состязания сильными школьниками Центрального района стали шесть ребят: Андрей Абдуллин, Максим Павлов и Марк Микрюков, Вера Князева, Марина Полкопина и Полина Большакова. Они встретятся с остальными победителями уже в мае текущего года на грандиозном финале. Немаловажно, что в состязании уже приняли участие более двух тысяч школьников, а всего в мероприятии поучаствуют порядка пяти тысяч учеников челябинских школ.