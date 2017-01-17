Психологи назвали три главных качества идеальной супруги

Немецкие специалисты определили три основные качества идеальной супруги. Именно на них в первую очередь обращают внимание мужчины при выборе спутницы жизни.

В опросе психологов принимали участие потенциальные будущие мужья - мужчины в возрасте от 20 до 50 лет.

Как оказалось, красота в выборе супруги, играет не самую главную роль. На первый план требований мужчин выходит хозяйственность хранительницы домашнего очага. Жена должна не только уметь хорошо готовить, но содержать в чистоте дом.

На второе место представители сильной половины человечества ставят внешнюю привлекательность. По их мнению, спутница жизни должна ухаживать за собой и выглядеть восхитительно всегда и везде.

Кстати, секс, как это ни странно, интересует мужчин после всего вышеперечисленного. «Самцы» желают, чтобы партнерша не только удовлетворяла их в постели, но и выполняла все фантазии.

Похоже, утверждение о том, что "настоящая женщина должна быть хозяйкой на кухне, королевой на людях и проституткой в постели", придумали все же мужчины.

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