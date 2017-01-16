С набережной Миасса вывезли незаконно сложенный снег

В Челябинске нашли нарушителя, который незаконно складировал снег на набережной реки Миасс. Сигналы о появлении в неположенном месте «снежного полигона» обсуждались в администрации города неделю назад. Тогда глава города Евгений Тефтелев подчеркнул, что подобные попытки будут пресекаться и наказываться. К началу этой недели автора снежной кучи у цирка нашли и провели профилактическую беседу.

- Весь незаконно складированный снег он вывез за свой счет, - сообщил начальник Управления благоустройства города Владимир Жучков.

Глава города подчеркнул, что нарушителем оказался не подрядчик ЗАО «Южуралмост», а бизнесмен.

- Необходимые меры приняты. Я думаю, подобные попытки мы и впредь будем пресекать достаточно жестко. Главная наша цель — не наказать нарушителя, а прежде всего не допустить следующего нарушения, - отметил Евгений Тефтелев. Кстати говоря, подъезд к реке в том месте, где был складирован снег, теперь перекрыт.

Отметим, что по данным компании «Южуралмост» за прошедшую неделюбыло вывезено на полигон 93 тысяч тонн снега.