Последний шанс на кастинг конкурса «Хочу быть моделью» будет 22 января

Только в один день, 22 января, имидж-клуб «Светлана» проведет последний отборочный этап для желающих стать юной моделью. В 13-00 приходите на кастинг для начинающих моделей возрастом от 14 до 20 лет. Обязательные параметры: рост 170-180 см, объем талии не более 63 см, объем бедер - не более 93 см, раздельный купальник, туфли на каблуках, лицо без макияжа, чистые волосы без укладки.

На этот этап известная модель Маша Бабикова обещает привезти съемочную группу из Лондона. Она обещала показать западным коллегам, как проходит отбор лучших моделей в своем родном Челябинске, где стартовала ее карьера.









Напомним, что этот конкурс уже традиционно вызывает огромный интерес на международном уровне, и зачастую ещё в период подготовки некоторые финалистки получают предложение на продвижение их карьеры в зарубежных агентствах. Многие финалистки получают приглашение о сотрудничестве от модельного агентства "Эксклюзив". А победительница конкурса получает эксклюзивное право на участие в конкурсе профессиональных моделей "Супермодель" без предварительного отборочного кастинга.

Сам конкурс «Хочу быть моделью» состоит из нескольких этапов. В январе происходит кастинг новых участниц, в феврале и марте идет обучение конкурсанток (дефиле, фотосессии, репетиции шоу) на базе имидж-клуба «Светлана» (http://www.svetlana74.ru/), которое еженедельно поддерживается на 10 сайтах медиахолдинга «Гранада Пресс». А потом состоится фееричный финал.

Стать партнером конкурса очень просто – напишите письмо с предложением на электронную почту reklama@granadapress.ru