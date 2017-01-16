Светлана Ходченкова впервые появилась на российских экранах в образе настоящей русской красавицы. А затем похудела и, по мнению многих, превратилась в Афродиту.

В прежнем весе актриса снялась в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину". Все помнят ее по роли верной супруги. Тогда у актрисы были пышные формы. Правда, говорят, актриса считала себя слишком полной и решила худеть.

Светлана Ходченкова села на диету и избавилась от лишних килограммов. Новый образ позволил ей сняться в нескольких голливудских фильмах. Однако мнения среди ее поклонников разделились. Кто-то считает, что актрисе надо похудеть. Другие думают, что она прекрасно выглядит. Вместе с тем в Сети появились новые фото актрисы.









Фото: instagram.com