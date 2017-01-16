Церемония прощания с доктором Лизой завершилась в Москве

Днем в понедельник, 16 января, в Москве завершилась церемония прощания с доктором Лизой, которая являлась главой фонда "Справедливая помощь" и погибла в ходе авиакатастрофы в Сочи в конце прошлого года.

На гражданской панихиде в Успенском соборе Новодевичьего монастыря присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, ряд чиновников из Минздрава, дети, которых доктор Лиза вывезла из Донбасса, и многие другие, сообщает Life.

Позже сегодня Елизавета Глинка будет похоронена на Новодевичьем кладбище. На церемонии будут присутствовать лишь родственники женщины.