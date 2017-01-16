Школьники Южного Урала вернутся к занятиям 19 января

Карантинные мероприятия на Южном Урале дали свои плоды — штаб по гриппу и ОРВИ принял решение о возобновлении учебных занятий уже в ближайший четверг, 19 января. Эпидемия пошла на спад.

Отметим, что в Миассе и копейске школьники вышли на учебу уже сегодня, 16 января. А в Магнитогорске каникулы продлили до 21 января — там эпидситуация пока напряженная.