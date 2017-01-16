Художник Петр Павленский покинул РФ из-за уголовного дела

Известный в России художник-акционист Петр Павленский вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми покинул страну и отправился во Францию.

Общественный деятель намерен просить там политическое убежище, поскольку в России против него в настоящий момент проводят доследственную проверку по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" - ему может грозить до 10 лет лишения свободы, передает "Дождь".

Как уточняет Павленский, заявление на него и его соратницу написала актриса Театра.doc по имени Анастасия Слонина. Художник полностью отрицает свою вину и считает дело настоящим "доносом".