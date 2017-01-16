Выявлено самое дешевое туристическое направление текущего года

Специалисты в сфере туризма выявили самое дешевое направление для путешествий в 2017 году.

Удивительно, но выгодней всего любителям поездок будет отправиться в регион Алгарви, расположенный на юге Португалии. Данный вывод сделали эксперты из британской компании Post Office. Как сообщает пресс-служба организации, сотрудники компании изучили стоимость ряда товаров в нескольких странах, в частности, цены на воду, пиво, колу, обед с вином на двоих, а также солнцезащитный крем и средство от насекомых.

Оказалось, что за подобный набор в Алгарви придется заплатить около 37,95 евро. На болгарском курорте Солнечный Берег те же товары обойдутся туристам в 38,14 евро, а в испанском регионе Коста-дель-Соль - в 44,12 евро. Это три самых бюджетных направления 2017 года - остальные поездки будут стоить существенно дороже.